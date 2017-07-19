Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Gli insigniti sono: Vincenzo Andronaco (terziario commercio prodotti alimentari - Estero); Roberto Coin (artigianato orafo - Veneto); Marina Cvetic (agricoltura vitivinicola - Abruzzo); Katia Da Ros (industria prodotti refrigeranti - Veneto); Sabato D'Amico (industria produzione alimentare - Campania); Lorenzo Delladio (industria abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige); Matterino Dogliani (industria costruzione infrastrutture - Piemonte); Giuseppe Fontana (industria metalmeccanica - Lombardia); Sergio Fontana (industria farmaceutica e cosmetica - Puglia); Giorgio Girondi (industria tecnologie di filtrazione - Veneto); Antonio Gozzi (industria siderurgica - Liguria); Gioconda Gritti (terziario ristorazione - Lombardia); Giangiacomo Ibba (terziario grande distribuzione - Sardegna); Ambrogio Invernizzi (agricoltura produzione lattiero casearia - Piemonte); Carlo Lastrucci (industria elettronica - Toscana); Giorgio Marsiaj (industria componenti auto e spazio - Piemonte); Elisabetta Moro (industria macchine dosatura - Veneto); Giancarlo Negro (terziario servizi informatici - Puglia); Micaela Pallini (industria distilleria - Lazio); Bruno Piraccini (industria ortofrutta - Emilia Romagna); Giacomo Ponti (industria alimentare - Piemonte); Alberto Sorbini (industria produzione integratori alimentari - Lombardia); Marco Trombetti (terziario informatica - Lazio); Giuseppa Vitale (terziario commercio al dettaglio alimentare - Sicilia); Patrizia Zucchi (industria distribuzione energia - Emilia Romagna).
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(RADIOCOR) 28-05-26 10:46:52 (0242) 5 NNNN