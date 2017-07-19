Quantas: in rete dati rubati di 5,7milioni di utenti, "stiamo indagando"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - I dati personali di 5,7 milioni di clienti Qantas, rubati durante un attacco informatico lo scorso luglio, sono stati divulgati su internet. La compagnia aerea australiana ha diffuso oggi una nota ammettendo l'accaduto e precisando che "con l'aiuto di esperti di sicurezza informatica, stiamo indagando" per scoprire esattamente quali sono stati divulgati. "Qantas e' una delle aziende in tutto il mondo i cui dati sono stati trapelati da criminali informatici", si legge. L'estate scorsa gli hacker avevano preso di mira un sistema che ospitava i dati sensibili di milioni di clienti, ottenendo l'accesso a nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e date di nascita. Nel sistema, precisa Quantas, non erano presenti, invece, ne' numeri di passaporto ne' di carte bancarie.

Interessata dall'attacco informatico e' l'editore di software Salesforce, secondo una fonte vicina al caso. Oltre a Qantas, gli hacker avrebbero ottenuto dati da altre aziende come Air France, KLM, Disney, Google, Ikea, Toyota e McDonald's, secondo la fonte interrogata dall'AFP.

