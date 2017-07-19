Quaestio Sgr: High Yield, dispersione elevata e fondamentali sotto pressione - PAROLA AL MERCATO

di Alberto Biscaro* e Filippo Moroni** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Il mercato high yield nel 2025 e' caratterizzato da una forte dispersione, piu' marcata rispetto a precedenti cicli creditizi, che riflette le tensioni accumulate da un contesto macro piu' sfidante. Dopo l'allargamento degli spread registrato in primavera, in seguito al Liberation Day, il segmento ha visto un rapido rientro verso livelli prossimi ai minimi storici.

Tuttavia, analizzando piu' da vicino, si osserva una crescente differenziazione tra classi di rating ed emittenti, che rimette la selettivita' al centro della costruzione di portafoglio.

Il premio al rischio e' particolarmente significativo nelle fasce piu' fragili del mercato, in particolare tra B e CCC.

Le valutazioni riflettono la pressione su specifici settori - come chimica, automotive, health-care e servicing - che piu' di altri stanno risentendo dell'aumento dei costi di finanziamento. Molte aziende avevano costruito strutture del capitale ottimizzate in un'epoca di tassi a zero, ma che risultano oggi difficili da sostenere, con un conseguente aumento dei processi di ristrutturazione, pur in presenza di tassi di default aggregati ancora sotto controllo.

All'interno del segmento, le doppie B continuano a mostrare resilienza e hanno guidato le performance del comparto, mentre le singole B e le triple C hanno sofferto in misura maggiore. Questa dispersione, pur generatrice di volatilita', apre anche spazi di opportunita' per chi e' in grado di combinare un approccio rigoroso sui fondamentali con una visione attiva e bottom-up. In un contesto in cui la decelerazione economica e la volatilita' dei tassi restano elementi chiave, la qualita' degli emittenti e l'analisi approfondita dei singoli casi rappresentano le leve fondamentali per generare valore nel mercato high yield.

*CFA **Portfolio Managers, Credit Strategies, Quaestio SGR

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

