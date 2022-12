Qatar: Fontana, codice per rendere deputati estranei da influenze straniere

Camera rinforzi anche cybersecurity per lavoro parlamentari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - "Visto che il Parlamento europeo in questo momento fa parlare di se', io sono intenzionato, e chiedero' uno sforzo a tutti i gruppi per fare iniziative legislative, anche con gli altri organismi istituzionali, affinche' i deputati possano avere un codice di comportamento che li renda estranei a qualsiasi influenza straniera". Cosi' il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui casi di corruzione internazionale denunciati al Parlamento Ue. "L'Italia - ha osservato nel corso dello scambio degli auguri natalizi con la stampa parlamentare - e' un Paese importante e libero fintanto che i suoi rappresentanti sono liberi. Nel momento in cui si e' condizionati da potenze straniere diventa ovviamente una situazione piu' difficile e complicata".

Fontana ha anche sollecitato interventi sul versante della difesa dagli attacchi-hacker. "Credo che la Camera debba rinforzare il suo contingente di persone che lavorano sulla cybersecurity, e' importante per garantire il lavoro ai deputati, l'indipendenza dell'istituzione".

Bof

(RADIOCOR) 19-12-22 19:58:24 (0589)EURO 5 NNNN