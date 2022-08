Qatar: annuncia impegno a investire 3 mld$ nell'economia del Pakistan

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ago - Il Qatar si e' impegnato a investire 3 miliardi di dollari nell'economia in difficolta' del Pakistan, paese che all'inizio del mese ha gia' ricevuto la promessa di investimenti da 1 miliardo da parte degli Emirati Arabi Uniti. Secondo fonti di stampa inoltre anche l'Arabia Saudita sta valutando la possibilita' di estendere un prestito di emergenza di 2 miliardi di dollari concesso lo scorso anno.

L'aiuto e' stato annunciato dopo i colloqui tra l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, e il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, arrivato ieri nell'emirato. Secondo quanto indicato in un comunicato, l'emiro "ha sottolineato l'importanza delle relazioni fraterne e strategiche tra i due Paesi", e in particolare dei loro legami economici e finanziari. "In questo senso, la Qatar Investment Authority ha annunciato l'intenzione di investire 3 miliardi di dollari in vari settori commerciali e di investimento nella Repubblica islamica del Pakistan" recita il testo diffuso dall'autorita'. Nel loro incontro i leader hanno discusso della loro cooperazione nei settori della "difesa" e dello "sport", senza confermare l'invio di truppe delle forze dell'ordine in Qatar durante la Coppa del Mondo che si svolgera' dal 20 novembre al 18 dicembre. Il governo pakistano ha annunciato la scorsa settimana di aver approvato la firma di un accordo con l'emirato sulle "modalita' di dispiegamento di truppe per aiutare con la sicurezza" durante i Mondiali del 2022. Gli aiuti dei paesi del Golfo e un prestito di 2,5 miliardi di dollari dalla Cina hanno aiutato il Pakistan a mitigare gli effetti di una crisi economica che ha visto un'inflazione annuale superiore al 20%.

