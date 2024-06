Pwc: operativo nuovo Centro Eccellenza di Trento in collaborazione con Cassa Centrale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Il Centro di Eccellenza PwC, si inserisce in un territorio dedito all'innovazione: la Provincia Autonoma di Trento e' infatti quinta in Italia per fattori di competitivita', ovvero la capacita' di offrire un ambiente attraente per gli investimenti e qualita' della vita e del lavoro per i residenti. Con 545 mila abitanti e oltre 46.500 imprese, vanta un Pil pro capite del 34% superiore alla media nazionale (44.235 euro vs 32.984 euro), un'occupazione che supera il 70% (vs 61,5% nazionale) e un valore aggiunto per addetto al terzo posto in Italia (79.545 euro). Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia: 'La trasformazione digitale rappresenta, infatti, un cambiamento culturale tanto quanto tecnologico e impone alle imprese di ripensare radicalmente il modo di operare. Un cambiamento che e' parte integrante della strategia di crescita e di sostenibilita' del business delle aziende. L'obiettivo che ci siamo posti e' di creare una forte sinergia tra soggetti privati e pubblici di eccellenza affinche' collaborino per attirare talenti e per portare esperienze sul territorio. Un modello che possa fare da apripista e contribuisca a supportare l'innovazione tecnologica partendo dal Trentino e possa investire, in modo virtuoso, tutto il Paese'.

Manuele Margini, Chief Information Officer di Cassa Centrale Banca e Ad di Allitude: 'Stiamo gia' lavorando su ambiti dal forte contenuto tecnologico, quali ad esempio l'intelligenza artificiale attraverso la costruzione di use case dedicati alle nostre esigenze, il restyling di specifici moduli della nostra piattaforma informatica e la costituzione di un test factory mettendo a disposizione del Gruppo best-practice di mercato'. Andrea Simoni, Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler ha esposto le potenziali sinergie da implementare nella collaborazione tra la Fondazione ed il nuovo Centro, attuando un percorso virtuoso che coniuga la ricerca con le capacita' di creare soluzioni concrete; Silvio Ranise, Direttore del Centro Cyber Security della Fondazione Bruno Kessler e Professore Ordinario di Informatica presso l'Universita' degli Studi di Trento ha spiegato le nuove frontiere dell'identita' digitale con un focus sul Digital Wallet, progetto di valenza Europea, che consentira' di superare gli attuali limiti di privacy e le minacce del furto d'identita'.

