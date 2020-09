Pwc: digitalizzazione, integrazione e dinamicita' offerta per rilanciare il Tpl -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 8 set - Nella lista delle priorita' da perseguire per rilanciare il tpl - prosegue il rapporto di Pcw - vi e' inoltre il monitorare l'evoluzione della domande di mobilita' e le attese dei consumatori per ciascun segmento di mercato, cosi' da avere visibilita' sia delle perdite rispetto allo scenario Covis-19, sia dell'efficacia delle azioni intraprese per ripristinare la fiducia dei consumatori. Inoltre va trasformata l'offerta nell'ottica di una maggiore efficienza ottimizzando i costi nelle attivita' meno performanti e vanno sviluppate soluzioni 'green' per una mobilita' piu' sostenibile, con interventi volti a dare all'Italia un ruolo di primo piano nel loro sviluppo e utilizzo. Infine Pwc raccomanda maggiori investimenti nella formazione per lo sviluppo di competenze digitali lungo tutta la catena del valore del settore e un focus sull'obiettivo di rendere piu' resiliente ed integrato il sistema della mobilita'. 'La ripresa della mobilita' delle persone, in condizioni di sicurezza e sostenibilita' e' condizione indispensabile per la ripresa economica - ha spiegato Paolo Guglielminetti, Partner PwC Italia e Global Railways & Roads Leader - ma la transizione verso una nuova normalita' non puo' essere caratterizzata dall'attesa per un ritorno alla 'vecchia mobilita'. Per accelerare il recupero della fiducia da parte dei consumatori, sono necessari politiche attive di mobility management, il potenziamento del sistema di traporto locale volto a massimizzarne capacita', resilienza, controllabilita' e, soprattutto, completezza, qualita' e puntualita' dell'informazione al pubblico. Tutto questo, pero', deve accompagnarsi allo sviluppo di soluzioni di digitalizzazione avanzate'.

