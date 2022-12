Putin: pronti a sviluppare ulteriormente cooperazione nucleare con Minsk

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Mosca e' pronta a continuare ad aiutare Minsk a sviluppare la sua industria nucleare, anche se potrebbe guadagnare denaro fornendole ulteriori volumi di gas. E' quanto ha detto, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti, il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk. "Stiamo lavorando intensamente in quasi tutti i settori. Nel settore energetico .. la Russia, a suo danno, continua il progetto nucleare - ha detto Putin - stiamo costruendo una centrale nucleare. La prima unita' e' gia' operativa". Putin ha spiegato che la Russia potrebbe fornire ulteriore gas alla Bielorussia ma e' ormai in funzione la centrale nucleare, e la quantita' di energia che genera corrisponde a circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas. "Siamo pronti a sviluppare ulteriormente questo progetto, lavorare e costruire nuove unita'. Ma, secondo me, la cosa piu' importante e' che siamo pronti (e lo stiamo facendo) a creare un'industria, formare il personale locale e sviluppare la scienza in modo appropriato. Questi sono i nostri accordi preliminari. Siamo pronti a discutere e agire, per andare oltre in questa direzione". La centrale nucleare bielorussa e' in costruzione vicino alla citta' di Ostrovets, nella regione di Grodno. La sua costruzione si basa sul progetto russo standard AES-2006.

