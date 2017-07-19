Puglia: Urso, tra le regioni che piu' hanno beneficiato da Zes unica

'Ora anche regioni del Nord chiedono si faccia altrettanto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - 'Ricordo quando, in molti anche qui in Puglia, criticarono l'istituzione della Zes unica perche' accentrava a Roma le decisioni amministrative. Oggi tutti possono prendere atto che la Zes unica del Mezzogiorno ha portato benefici significativi e immediati proprio qui in Puglia, come in Campania, con nuove imprese e nuovi occupati'. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenendo a Brindisi alla cerimonia di avvio dei lavori dello stabilimento di Eni Storage Systems.

'Ora - ha aggiunto - anche le regioni del Nord, di ogni colore, chiedono che si faccia altrettanto almeno per quanto riguarda la semplificazione amministrativa'.

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