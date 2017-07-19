Puglia: stanziati 24 milioni di euro per finanziare il 118
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Ventiquattro milioni di euro per riconoscere il lavoro svolto dai medici del 118 e incentivare l'ingresso di nuovi medici nel servizio di emergenza urgenza territoriale. Sono quelli stanziati dalla Regione Puglia per finanziare il 118 nel 2026. Lo comunica la Regione in una nota.
'Si tratta - spiega - di un impegno economico che aggiunge risorse alla cifra stabilita in sede di accordo nazionale per un duplice motivo: da un lato si intende rendere piu' attrattivo anche dal punto di vista economico il servizio di emergenza urgenza territoriale in modo da mitigare la storica carenza di medici che scelgono di lavorare nel 118, dall'altro si e' voluto mettere a disposizione dei professionisti che gia' prestano servizio un budget che consenta di remunerare le ore aggiuntive, fissando il limite massimo a 250 ore per ciascun medico'.
com-Vec.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 27-09-26 14:14:15 (0291)SAN,PA 5 NNNN