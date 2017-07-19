Puglia: stanziati 24 milioni di euro per finanziare il 118 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - La delibera stabilisce anche la ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie pugliesi.
La riorganizzazione complessiva del 118 entrera' nel vivo nelle prossime settimane, attraverso il confronto al Tavolo della delegazione trattante, e riguardera' tra le altre cose la revisione dei turni, l'assegnazione del medico all'area o alle macro aree territoriali individuate dalle Aziende sanitarie locali e la revisione del modello di coordinamento operativo territoriale.
E' inoltre in programma la progressiva trasformazione dei mezzi Victor (con soccorritori a bordo) con mezzi India (con infermieri a bordo).
com-Vec.
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