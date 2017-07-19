Puglia: sospesi i conguagli 2022 dell'ex Consorzio Terre d'Apulia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Con questo provvedimento - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli - intendiamo offrire un supporto tangibile agli agricoltori che nel 2022 hanno dovuto fronteggiare un incremento dei costi del tutto eccezionale. La sospensione dei conguagli rappresenta un atto di responsabilita': consente di ristabilire un principio di equilibrio e di concedere il tempo necessario per applicare in modo corretto il contributo regionale. E' doveroso corrispondere quanto dovuto per servizi efficienti e trasparenti, ma e' altrettanto doveroso che le istituzioni intervengano quando circostanze straordinarie mettono a rischio la tenuta delle aziende. Si tratta di un primo piccolo passo di attenzione verso gli agricoltori pugliesi. Siamo consapevoli che il tema dei tributi consortili resta complesso e che occorre proseguire con determinazione per affrontarlo in modo strutturale e definitivo'.

