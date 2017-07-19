Puglia: slitta al 30 marzo termine avviso valorizzazione beni culturali pubblici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb - L'avviso si rivolge a enti locali (Comuni, Province, Citta' Metropolitane), Asp (Aziende di Servizi alla Persona) e Istituti di cultura pubblici che siano proprietari di luoghi della cultura pubblici e non statali o che abbiano la disponibilita' di beni culturali, destinati stabilmente alla fruizione culturale pubblica. Potranno essere ammessi a finanziamento gli investimenti per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale pubblico da destinare a luoghi di cultura di interesse pubblico e gli investimenti per l'accessibilita' e la fruizione dei patrimoni culturali e dei luoghi di cultura, sia rispetto all'utenza con disabilita' fisica sensoriale o cognitiva, sia rispetto alla necessita' di ampliare e diversificare i target di pubblico.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-02-26 14:17:47 (0309)PA 5 NNNN