Puglia: salvataggio imprese in crisi da parte dei lavoratori, intesa Regione Cfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bari, 17 feb - Salvare le imprese in crisi a partire dai dipendenti che subentrano nella proprieta', grazie ad operazioni di "workers buyout" in forma cooperativa, letteralmente 'riscatto da parte dei lavoratori'. A questo strumento, definito sul piano normativo dalla Legge Marcora 49/85, guarda ora anche la regione Puglia che ha sottoscritto un'intesa con Cfi (Cooperazione Finanza Impresa), societa' cooperativa per azioni partecipata e vigilata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e da oltre 350 cooperative. L'intesa prevede il sostegno alle attivita' economiche avviate, secondo un progetto imprenditoriale valido, dai lavoratori riuniti in cooperativa che vi investono le proprie risorse - dall'anticipo della mobilita' (Naspi) al conferimento del Tfr - e che possono utilizzare i fondi della Legge Marcora per assumersi la responsabilita' della gestione dell'azienda, procedendo eventualmente anche al suo rilevamento.

