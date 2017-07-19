Puglia: salgono a 62,8 mln investimenti nuovi interventi edilizia scolastica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - La Regione Puglia rafforza gli investimenti destinati alle infrastrutture scolastiche e ai servizi educativi per la prima infanzia, incrementando la dotazione dell'Avviso pubblico finanziato dal Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 fino a 62,8 milioni di euro. La giunta regionale ha approvato il provvedimento che aggiorna la programmazione finanziaria dell'avviso dedicato agli interventi sulle scuole e sulle strutture educative, mettendo a disposizione ulteriori risorse che consentiranno di finanziare un numero maggiore di progetti collocati utilmente nelle graduatorie predisposte dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture. 'Ogni intervento significa ambienti piu' sicuri per studenti, insegnanti e personale scolastico, ma anche edifici piu' efficienti dal punto di vista energetico e piu' sostenibili', ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Raffaele Piemontese.

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