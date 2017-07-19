Puglia: salgono a 62,8 mln investimenti nuovi interventi edilizia scolastica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Ogni intervento significa ambienti piu' sicuri per studenti, insegnanti e personale scolastico, ma anche edifici piu' efficienti dal punto di vista energetico e piu' sostenibili', ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Raffaele Piemontese. Gli interventi riguardano, infatti, opere di sostituzione edilizia, adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico, ottenimento del certificato di agibilita' e riqualificazione degli spazi aperti di connessione tra scuole e citta'.

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