Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Puglia: salgono a 62,8 mln investimenti nuovi interventi edilizia scolastica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Ogni intervento significa ambienti piu' sicuri per studenti, insegnanti e personale scolastico, ma anche edifici piu' efficienti dal punto di vista energetico e piu' sostenibili', ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Raffaele Piemontese. Gli interventi riguardano, infatti, opere di sostituzione edilizia, adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico, ottenimento del certificato di agibilita' e riqualificazione degli spazi aperti di connessione tra scuole e citta'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 26-07-26 13:29:00 (0264)PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.