Puglia: riprogrammate risorse per sostenere quattro eventi di rievocazione storica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La Giunta regionale della Puglia ha approvato la riprogrammazione di 300mila euro di risorse gia' stanziate nell'ambito del Piano strategico regionale del Turismo 'Puglia 3x6x5 2025-2030', al momento non utilizzate. La Giunta regionale ha scelto di non disperdere le risorse disponibili, riprogrammandole a sostegno di quattro iniziative in programma nel mese di settembre, dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali, delle rievocazioni storiche e del patrimonio culturale e identitario dei territori. L'intervento e' finanziato a valere sulle risorse POC 2021/2027 - Accordo per la Coesione, Area tematica 03 'Competitivita' imprese', Linea di intervento 03.02 'Turismo e ospitalita''. L'intervento assegna al Consorzio Puglia Culture il ruolo di soggetto attuatore delle attivita' progettuali.

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