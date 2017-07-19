Puglia: riprogrammate risorse per sostenere quattro eventi di rievocazione storica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La riprogrammazione consente cosi' di trasformare una disponibilita' finanziaria non piu' utilizzabile per la finalita' originaria in un sostegno concreto a iniziative capaci di promuovere il patrimonio storico, culturale e identitario della Puglia, rafforzando l'attrattivita' turistica dei territori e la capacita' degli eventi di generare occasioni di partecipazione e valorizzazione locale.

Le risorse saranno destinate, in particolare, ai seguenti progetti: la Disfida di Barletta - 140.000 euro; il Palio delle Contrade di Serracapriola - 15.000 euro; Suggestioni Sub Flore - 50.000 euro e Suoni, sapori, colori di Terravecchia - 35.000 euro.

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