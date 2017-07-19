Puglia: Regione finanzia 5 nuovi interventi contro il rischio di allagamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - La Regione Puglia finanzia cinque nuovi interventi per migliorare la sicurezza idraulica del territorio, destinando 11 milioni e 200 mila euro ai Comuni che hanno gia' progetti pronti e valutati positivamente. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilita' con delega alla Difesa del Suolo, Raffaele Piemontese, ha approvato una rimodulazione delle risorse del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 che consentira' di scorrere la graduatoria dell'avviso dedicato al miglioramento dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico superficiale, finanziando nuovi interventi immediatamente cantierabili.

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