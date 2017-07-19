Puglia: Regione finanzia 5 nuovi interventi contro il rischio di allagamenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'Abbiamo scelto di spostare risorse gia' disponibili verso interventi immediatamente realizzabili - dichiara Piemontese - per pulire e mettere in sicurezza torrenti e canali, riducendo il rischio che, durante piogge intense, l'acqua esca dagli alvei provocando allagamenti, danni alle abitazioni, alle imprese, alle campagne e alle infrastrutture. Significa anche restituire funzionalita' ai corsi d'acqua e rendere il territorio piu' resiliente agli effetti sempre piu' evidenti dei cambiamenti climatici'. La rimodulazione delle risorse consentira' di finanziare cinque nuovi progetti che fanno parte della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che puntano a migliorare la continuita' idraulica dei corsi d'acqua, favorire il regolare transito delle piene, limitare il rischio di esondazioni e contribuire al ripristino degli ecosistemi fluviali.

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