Puglia: Regione estende la misura del 'Sostegno Familiare' fino a maggio 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - La giunta regionale della Puglia ha approvato l'estensione della misura 'Sostegno Familiare' anche per le mensilita' di marzo, aprile e maggio 2026, assicurando la piena continuita' dell'intervento a favore delle persone con disabilita' gravissima non autosufficienti e delle loro famiglie. 'Con questo atto - dichiara l'assessore al Welfare e allo Sport, Cristian Casili - la Regione Puglia compie una scelta politica chiara e responsabile: confermare, anche nel 2026, un presidio essenziale di welfare territoriale, assumendosi direttamente l'onere di garantire continuita' assistenziale in un ambito segnato da ritardi e incertezze a livello nazionale'. La misura, gia' prorogata fino a febbraio 2026, viene ora ulteriormente estesa alle medesime condizioni, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 11.844.000 euro, a valere sul Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - competenza 2026.

