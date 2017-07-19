Puglia: Regione estende la misura del 'Sostegno Familiare' fino a maggio 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Stiamo sostenendo - prosegue Casili - uno sforzo di bilancio rilevante e consapevole, in attesa che il governo centrale definisca e renda operativo il Piano nazionale per la non autosufficienza. In assenza di un quadro di programmazione nazionale certo, la Regione Puglia ha scelto di non arretrare e di esercitare pienamente il proprio ruolo istituzionale di garante dei diritti sociali fondamentali. L'estensione della misura risponde alla necessita' di assicurare stabilita' e continuita' agli interventi gia' in essere, nelle more della definizione dei futuri strumenti di programmazione nazionale.

Il Sostegno Familiare e' una misura strutturale di welfare regionale che sostiene la domiciliarita', riconosce il valore sociale della cura e rafforza il sistema pubblico di protezione delle persone piu' fragili'.

