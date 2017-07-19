Puglia: Regione affida a Comuni ultimi nove interventi piano da oltre 64 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Con la firma dei disciplinari di finanziamento con nove Comuni beneficiari della provincia di Foggia si completa il percorso di affidamento dei 13 interventi finanziati dalla Regione Puglia con oltre 64 milioni di euro del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il contrasto al dissesto idrogeologico. Con la sottoscrizione dei disciplinari, i Comuni assumono formalmente il ruolo di soggetti attuatori delle opere, entrando nella fase operativa che portera' alla progettazione esecutiva, alle gare e all'apertura dei cantieri. 'Iinizia la fase piu' delicata - dichiara Piemontese - la Regione ha fatto la propria parte individuando le risorse e costruendo un programma che vale oltre 64 milioni di euro, ora i finanziamenti si devono trasformare in opere realizzate: per questo abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con i sindaci, che conoscono meglio di chiunque altro le fragilita' dei loro territori e che avranno la responsabilita' di guidare gli interventi. La sicurezza delle comunita' nasce da questa alleanza istituzionale'.

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