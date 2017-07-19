Puglia: Regione affida a Comuni ultimi nove interventi piano da oltre 64 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il programma interessa alcuni dei territori pugliesi storicamente piu' esposti ai fenomeni franosi e al rischio idraulico, molti dei quali convivono da decenni con criticita' aggravate dagli effetti del cambiamento climatico. 'Questi interventi - prosegue Piemontese - non servono soltanto a contenere frane o allagamenti. Servono a difendere case, scuole, strade, aree produttive, centri storici e infrastrutture strategiche. In molti casi consentono anche di recuperare spazi pubblici, migliorare il paesaggio, realizzare opere di ingegneria naturalistica e restituire qualita' urbana alle comunita': la prevenzione oggi e' una delle piu' importanti politiche di adattamento climatico e uno dei principali investimenti sul futuro delle aree interne'.

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