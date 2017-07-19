Puglia: rafforzata la rete dei Poli Universitari Penitenziari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - L'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta ha dichiarato che con il protocollo 'mettiamo in rete la Regione, il Garante regionale delle persone private della liberta' personale, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia e della Basilicata e le Universita' pugliesi per dare a detenute e detenuti la possibilita' di iniziare o proseguire un percorso di studi che possa rappresentare un'opportunita' di crescita personale ma anche un'opportunita' per accedere al mondo del lavoro una volta che si e' scontata la pena. Con questo protocollo, che la Regione ha voluto fosse esteso a tutti gli Atenei della Puglia, cerchiamo di semplificare le procedure di iscrizione ai corsi universitari per le persone in regime di detenzione e dare loro gli strumenti per studiare, fare gli esami e conseguire un titolo'.

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