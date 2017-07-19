Puglia: quattro Comuni in rete con 'Terre di Murgia - Storie fatte di radici'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Quattro Comuni, un territorio che condivide storia, paesaggi, produzioni, tradizioni e una forte vocazione agroalimentare. Nasce da questa consapevolezza 'Terre di Murgia - Storie fatte di radici', il progetto di valorizzazione e promozione in forma aggregata promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) che mette insieme Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle e Santeramo in Colle, con l'obiettivo di costruire una strategia comune di sviluppo e di rafforzare la capacita' dei territori di presentarsi all'esterno come un'unica destinazione. Una strategia che parte da cio' che la Murgia gia' possiede: prodotti, competenze e tradizioni che rappresentano autentici elementi identitari. La Mozzarella di Gioia del Colle DOP, i vini della DOC Gioia del Colle, la Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti, riconosciuta anche come Prodotto di Qualita' della Regione Puglia e Presidio Slow Food, il cece nero della Murgia carsica, la focaccia e i prodotti da forno, la carne arrosto di Santeramo, insieme all'olio extravergine di oliva e alle altre produzioni agroalimentari che caratterizzano l'area, raccontano una Murgia fatta di agricoltura, saperi, lavoro e qualita'.

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