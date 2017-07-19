Puglia: quattro Comuni in rete con 'Terre di Murgia - Storie fatte di radici' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'La forza di Terre di Murgia sta innanzitutto nella scelta di fare squadra - ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli - perche' oggi promuovere un prodotto significa promuovere anche il territorio che lo produce, le persone che lo lavorano e la cultura che lo ha reso possibile La strategia regionale sull'agroalimentare va esattamente in questa direzione: sostenere le filiere, valorizzare la qualita' delle produzioni pugliesi e rafforzare la loro capacita' di essere riconosciute sui mercati e dai consumatori. In quest'area abbiamo eccellenze straordinarie, dalla Mozzarella di Gioia del Colle DOP ai vini della DOC Gioia del Colle, dalla Cipolla Rossa di Acquaviva alle produzioni cerealicole, olearie, da forno e zootecniche che caratterizzano la Murgia'.

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(RADIOCOR) 06-09-26 14:34:09 (0317)FOOD,PA 5 NNNN