Puglia: pubblicato l'avviso pubblico elenco degli assistenti familiari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - L'agenzia Arpal Puglia, in virtu' dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha pubblicato l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco degli assistenti familiari. L'elenco sara' aperto in via permanente, senza termini di scadenza, cosi' da consentire nuove iscrizioni e il suo costante aggiornamento.

L'intervento e' finalizzato a facilitare e velocizzare la libera scelta delle persone destinatarie degli interventi assistenziali e delle loro famiglie nella ricerca di operatori qualificati, favorendo un modello specializzato di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare. e'Elenco sara' inoltre utilizzato dai Centri per l'Impiego per attivita' di pre-scouting e di analisi dei fabbisogni occupazionali, cosi' da garantire una risposta piu' tempestiva alle esigenze di assistenza sul territorio e un servizio di pronta disponibilita' nella ricerca degli assistenti familiari.

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