Puglia: pubblicato l'avviso pubblico elenco degli assistenti familiari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La misura e' orientata anche a far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura, offrendo opportunita' di crescita professionale e riconoscimento ai lavoratori del settore, anche in funzione della corretta individuazione dei fabbisogni occupazionali delle famiglie. L'azione e' inoltre volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a valorizzare un settore strategico per il sistema regionale dei servizi alla persona. 'Vogliamo mettere a disposizione delle famiglie uno strumento concreto, semplice e affidabile per individuare assistenti familiari qualificati, favorendo al tempo stesso un modello qualificato di incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'Elenco degli assistenti familiari rappresenta un passo importante per qualificare il lavoro di cura, sostenere la permanenza a domicilio delle persone piu' fragili e promuovere occupazione regolare in un settore strategico per il nostro welfare', dichiara l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

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