Puglia: pubblicato il primo elenco dei vigneti eroici e storici della Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - La Regione Puglia compie un importante passo nella tutela del proprio patrimonio vitivinicolo con la pubblicazione del primo elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia. Nel primo elenco sono stati riconosciuti oltre 13 ettari di superfici identificate come vigneti storici e eroici, individuati nei comuni di Putignano e Locorotondo, in provincia di Bari, Manduria, in provincia di Taranto, e San Marco La Catola e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia. Si tratta di aree che custodiscono un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di straordinario valore, testimonianza della lunga tradizione vitivinicola pugliese e delle pratiche colturali che hanno caratterizzato il territorio nel corso di interi secoli.

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