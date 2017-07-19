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            Puglia: pubblicato il primo elenco dei vigneti eroici e storici della Regione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'La pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione della nostra identita' rurale e vitivinicola.

            Questi vigneti - ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli - custodiscono un patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversita' che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni.

            Salvaguardare queste superfici significa non solo proteggere la memoria storica della viticoltura pugliese, ma anche sostenere le comunita' che continuano a prendersene cura con passione e competenza'.

            com-Dca.

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