Puglia: pubblicato avviso Comuni virtuosi per potenziare raccolta differenziata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - E' stato pubblicato sul Bollettino ufficila della Regione Puglia l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, destinato ai 110 Comuni pugliesi che, nel 2025, hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70%. A loro disposizione, con l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, la Regione ha stanziato 4 milioni di euro, finanziati attraverso economie di bilancio nell'ambito dell'Azione 6.1 del POC Puglia 2014-2020. Gli interventi ammissibili riguardano il rafforzamento strutturale e tecnologico dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso l'acquisto di isole ecologiche informatizzate (eco-isole smart), nonche' la fornitura di attrezzature, dotazioni e arredi funzionali al miglioramento dei servizi di igiene urbana.

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