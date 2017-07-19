Puglia: pubblicato avviso Comuni virtuosi per potenziare raccolta differenziata -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Ogni Comune potra' presentare una sola proposta progettuale, completa di istanza di finanziamento e relativi allegati, a partire dal 15 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 giugno 2026. Il contributo concedibile variera' da un minimo di 30 mila euro a un massimo di 500 mila euro, in relazione alla popolazione equivalente del Comune richiedente. La procedura valutativa sara' a 'sportello'. Le operazioni finanziate dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2026, termine ultimo di ammissibilita' della spesa previsto dal Programma POC Puglia 2014-2020.
com-Dca.
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