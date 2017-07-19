Puglia: pubblicata graduatoria progetti trasformazione dei prodotti agricoli
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Pubblicata la graduatoria dell'avviso dedicato alle Filiere di Puglia, nell'ambito dell'intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finanziato con una dotazione di 40 milioni di euro del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2023-2027. L'avviso pubblico ha registrato una significativa partecipazione: sono state 129 le istanze presentate attraverso una procedura interamente dematerializzata alla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura. Le richieste confermano la vivacita' delle filiere agroalimentari regionali in quanto prevedono nuovi investimenti per 180 milioni di euro per un contributo pubblico pari a 90 milioni di euro. Con il provvedimento si ammettono le prime 55 imprese della graduatoria alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.
Rispetto alla suddivisione per comparti produttivi l'avviso Filiere di Puglia ha registrato la partecipazione di 49 aziende del comparto ortofrutticolo, seguite da 44 del comparto oleario e 23 del comparto vinicolo.
com-Dca.
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