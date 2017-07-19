Puglia: pubblicata graduatoria progetti trasformazione dei prodotti agricoli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'La rapidita' con cui siamo giunti alla pubblicazione della graduatoria rappresenta un risultato concreto e il segnale che il metodo di lavoro adottato sta funzionando, a favore del miglioramento dell'intera Filiera Puglia - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli - L'avviso e' stato pubblicato sul Burp il 25 maggio 2026 e si e' chiuso il 16 luglio 2026. In tempi estremamente contenuti, grazie al lavoro della struttura amministrativa del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, siamo riusciti a completare la fase preliminare di valutazione. Questo e' frutto anche della condivisione preventiva degli avvisi attraverso i canali digitali istituzionali e del confronto costante con il partenariato agricolo regionale, attraverso incontri dedicati e momenti di ascolto che consentono agli operatori di arrivare preparati alla presentazione delle domande. E' un modello che stiamo consolidando perche' ci permette di ottimizzare le tempistiche di interventi strategici, con l'intento di offrire risposte piu' rapide alle imprese che investono nella crescita della filiera agroalimentare pugliese'.

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