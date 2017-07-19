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            Puglia: prorogato termine domande nuovi centri comunali raccolta differenziata

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Prorogati alle ore 23:59 del 15 settembre i termini per la presentazione delle domande relative all'avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, destinato alle Amministrazioni comunali pugliesi. La necessita' di prorogare i termini di presentazione delle domande, inizialmente previsti per il 14 agosto prossimo, nasce da un sollecito pervenuto da Anci Puglia che, con una sua nota, si e' fatta portavoce di numerosi Comuni evidenziando la coincidenza di tale scadenza con la chiusura feriale estiva degli uffici comunali. La proroga e' percio' finalizzata a garantire massima partecipazione, trasparenza e parita' di trattamento, nel rispetto del principio per cui l'azione amministrativa debba essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza nella selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

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