Puglia: prorogato termine domande nuovi centri comunali raccolta differenziata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - L'avviso conta su una dotazione finanziaria complessiva d 15.000.000 di euro, a valere sulla Priorita' 2 'Economia Verde' del PR Puglia 2021-2027, per la realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata in Comuni che abbiano la piena disponibilita' (proprieta' o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento) dell'area oggetto della proposta progettuale. Non saranno ammessi progetti di Comuni che hanno gia' un centro comunale di raccolta differenziata non attivo o mai entrato in esercizio.

'Con questa misura si punta a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a promuovere la cultura della raccolta differenziata - ha detto l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento - Con infrastrutture piu' moderne, che rendano sempre piu' agevole la raccolta differenziata, non solo si sensibilizzano maggiormente i cittadini, grazie a un servizio di smaltimento piu' efficace, ma si riesce a ridurre il conferimento in discarica e a valorizzare le frazioni differenziate per il loro recupero e il riuso nell'ottica di una economia circolare'.

com-Dca.

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