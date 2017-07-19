Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Puglia: prorogato termine domande nuovi centri comunali raccolta differenziata -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - L'avviso conta su una dotazione finanziaria complessiva d 15.000.000 di euro, a valere sulla Priorita' 2 'Economia Verde' del PR Puglia 2021-2027, per la realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata in Comuni che abbiano la piena disponibilita' (proprieta' o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento) dell'area oggetto della proposta progettuale. Non saranno ammessi progetti di Comuni che hanno gia' un centro comunale di raccolta differenziata non attivo o mai entrato in esercizio.

            'Con questa misura si punta a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a promuovere la cultura della raccolta differenziata - ha detto l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento - Con infrastrutture piu' moderne, che rendano sempre piu' agevole la raccolta differenziata, non solo si sensibilizzano maggiormente i cittadini, grazie a un servizio di smaltimento piu' efficace, ma si riesce a ridurre il conferimento in discarica e a valorizzare le frazioni differenziate per il loro recupero e il riuso nell'ottica di una economia circolare'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-08-26 17:29:46 (0351)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.