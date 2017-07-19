Puglia: procedura a sportello per promozione eccellenze agroalimentari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - E' attiva la procedura a sportello della Regione Puglia per sostenere gli eventi dedicati alla promozione delle eccellenze agroalimentari pugliesi a marchio e certificate di qualita'.

La misura, prevista nell'ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualita' ed educazione alimentare del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, mette a disposizione 151.378,35 euro per sostenere sagre, fiere, manifestazioni ed eventi agroalimentari di particolare rilevanza storica e culturale che si svolgeranno e si concluderanno tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2026.

L'intervento e' rivolto alle iniziative capaci di valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari pugliesi di qualita', con particolare attenzione alle eccellenze riconosciute dai sistemi di qualita' e al Marchio collettivo 'Prodotti di Qualita'', oltre a DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC, produzioni biologiche e Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

com-Dca.

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(RADIOCOR) 29-08-26 15:59:04 (0304)FOOD,PA 5 NNNN