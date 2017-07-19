Puglia: procedura a sportello per promozione eccellenze agroalimentari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - 'Questo intervento copre gli eventi autunnali che valorizzano l'identita' agroalimentare dei nostri territori- dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli - nell'ambito della strategia della Regione Puglia utile a promuovere le nostre produzioni agroalimentari di qualita' e valorizzare i territori rurali, sostenendo amministrazioni locali, associazioni, consorzi.

Sagre, fiere e manifestazioni storiche rappresentano un patrimonio prezioso, perche' custodiscono e tramandano l'identita' produttiva, culturale e gastronomica della nostra regione. Con il sostegno agli eventi maggiormente radicati nelle comunita' locali vogliamo rafforzare la conoscenza delle eccellenze pugliesi, avvicinare produttori e consumatori e consolidare il legame tra prodotti e territori.

Investire in queste manifestazioni significa sostenere le economie locali e riconoscere il valore delle nostre tradizioni come motore di sviluppo e di promozione della Puglia'.

com-Dca.

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(RADIOCOR) 29-08-26 15:59:59 (0305)FOOD,PA 5 NNNN