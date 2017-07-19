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            Puglia: primi avvisi programma della Regione per attrezzare le spiagge libere

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Presentati i primi due avvisi del programma 'Mare democratico' promosso dalla Regione Puglia. Una serie di provvedimenti che ha come obiettivo la valorizzazione delle spiagge libere per il consolidamento di un'offerta turistica integrata e sostenibile: il potenziamento dei servizi essenziali, la cura degli spazi costieri e la riqualificazione degli accessi al mare favoriscono infatti la distribuzione equilibrata dei flussi turistici, riducono la pressione su tratti costieri maggiormente antropizzati e contribuiscono alla tutela del paesaggio e dell'ambiente marino-costiero. Il programma risponde inoltre alla crescente domanda di servizi essenziali nelle aree di balneazione libera, favorendo la realizzazione di strutture facilmente amovibili, oppure la riqualificazione di strutture preesistenti e di dotazioni minime finalizzate a migliorare l'esperienza dell'utente e a garantire standard adeguati di sicurezza, igiene, comfort e accessibilita' universale.

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            (RADIOCOR) 17-05-26 13:07:27 (0279)PA 5 NNNN

              


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