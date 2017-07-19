Puglia: primi avvisi programma della Regione per attrezzare le spiagge libere -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Nell'ambito della strategia di valorizzazione turistica del territorio, oggi sono state stanziate le risorse per il programma 'Mare democratico': 10,35 milioni di euro distribuiti su tre anni.

Il balneare resta il nostro prodotto turistico di punta e va consolidato - commenta l'assessora al Turismo Graziamaria Starace - Una programmazione triennale ci permette di costruire progettualita' che mettono in rete una serie di interventi, non azioni isolate. L'obiettivo e' rendere le spiagge libere della Puglia accessibili e inclusive.

Democratico, quindi, assume in questo contesto due significati concreti. Per i cittadini: il diritto al mare appartiene a tutti, dai piu' piccoli agli anziani, dalle persone con disabilita' alle famiglie. Per i territori: ogni Comune costiero riceve le risorse e decide autonomamente come destinarle, in base alle proprie peculiarita' geografiche, ambientali e sociali. Un dialogo reale con chi il territorio lo vive e lo amministra'.

com-Dca.

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