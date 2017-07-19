Puglia: presentato Servizio regionale informazione e assistenza vittime reato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Non lasciare sole le vittime di reato e le loro famiglie, ma offrire loro ascolto, orientamento e un sostegno concreto nel momento piu' difficile. Nasce con questo obiettivo il S.A.Vi. Puglia - Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, presentato dalla Regione Puglia. Un nuovo presidio regionale, che nasce dall'adesione del Dipartimento Welfare alla proposta del Ministero della Giustizia 'Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi', in coerenza con il quadro europeo e nazionale che riconosce alle vittime il diritto a ricevere informazione, assistenza e sostegno adeguati, comprensibili e accessibili in ogni fase del percorso.

