Puglia: presentato Servizio regionale informazione e assistenza vittime reato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Il S.A.Vi. Puglia si propone di rafforzare la capacita' del territorio di garantire informazione chiara, assistenza qualificata, sostegno psicologico e protezione, contrastando il rischio di vittimizzazione secondaria e promuovendo un sistema integrato tra servizi sociali, sanitari e giuridici. Il servizio e' attivo su tutto il territorio regionale attraverso uno sportello virtuale gratuito, accessibile tramite numero verde 800 034 532, oltre a sei sportelli fisici gia' attivi, uno per ciascuna provincia pugliese, a libero accesso e in condizioni di sicurezza.

