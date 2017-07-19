Puglia: presentati 13 progetti finanziati da Regione su riuso beni confiscati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell'ambito dell'Avviso 'Puglia Beni Comuni', la misura regionale che promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalita' organizzata. Dalla creazione di servizi socio-educativi agli interventi per il supporto alla genitorialita', dalla nascita di centri civici e culturali alla realizzazione di progetti di co-housing e accoglienza per anziani, donne vittime di violenza, persone con disabilita' e migranti: e' questa l'anima delle proposte progettuali ad alto impatto sociale selezionate dalla Regione per trasformare gli immobili sottratti alle mafie in spazi di comunita', inclusione e innovazione sociale.

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