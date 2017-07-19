Puglia: parte fase operativa che mobilita oltre 26 mln contro erosione costiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Entra nella fase operativa la misura della Regione Puglia che mette a disposizione dei Comuni costieri della Puglia 26,4 milioni di euro per affrontare fenomeni di erosione, frane e arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall'intensificarsi degli eventi meteomarini estremi. Lo comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', informando che e' stata adottata dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico la determina che da' attuazione alla DGR 280/2026 approvata dalla Giunta regionale il 17 marzo scorso e consente di avviare concretamente la selezione degli interventi finanziabili nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

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