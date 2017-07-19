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            Puglia: parte fase operativa che mobilita oltre 26 mln contro erosione costiera -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'Parliamo di risorse europee integrate da quote statali e dal cofinanziamento regionale attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione', ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita' sottolineando che 'proprio la natura europea della misura ha richiesto, nelle ultime settimane, verifiche tecniche e procedurali con l'Autorita' di Gestione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, oltre al confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale svolto il 28 aprile scorso: passaggi necessari per garantire procedure corrette, tempi certi e piena operativita' degli interventi'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 16-05-26 12:32:41 (0297)PA,INF 5 NNNN

              


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