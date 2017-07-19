Puglia: online open call per selezione stakeholders del Progetto Eco-Searoutes

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Finanziato dal Programma Interreg Euro-med 2021/2027, di cui la Regione Puglia con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio e' capofila, il progetto Eco nautical sea routes (Ecosearoutes) si apre alla partecipazione con l'open call destinata alla selezione degli stakeolders, che saranno chiamati a promuovere soluzioni turistiche innovative valorizzando il patrimonio culturale di aree costiere meno conosciute e destinazioni dell'entroterra.

Il progetto Ecosearoutes, in Puglia, selezionera' sino a quindici stakeholders provenienti da diversi settori - tra cui autorita' portuali, operatori di settore, amministrazioni locali, organizzazioni culturali e comunita' - mirando a creare una rete equilibrata e rappresentativa del turismo costiero e marittimo sostenibile. Le realta' coinvolte parteciperanno, tra aprile e giugno, a workshop regionali su temi legati al turismo sostenibile, agli itinerari culturali, all'economia circolare nel turismo. La seconda fase del cronoprogramma, fra settembre e dicembre 2026, prevede la co-progettazione degli itinerari eco-nautici - finalizzati a promuovere un turismo consapevole ed integrato con la conservazione della natura e del patrimonio culturale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-02-26 15:17:35 (0335)PA 5 NNNN