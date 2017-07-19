Puglia: oltre 5,7 mln per promozione in mercati extraUe settore vitivinicolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Il bando e' rivolto a un'ampia platea di soggetti della filiera vitivinicola, tra cui organizzazioni professionali, produttori, consorzi di tutela, associazioni, cooperative e reti di impresa, anche in forma aggregata, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. I progetti, della durata annuale (dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027), dovranno prevedere un insieme coerente di azioni finalizzate alla promozione dei vini a denominazione di origine, indicazione geografica e qualita' certificata nei Paesi terzi. Tra le attivita' finanziabili rientrano campagne di comunicazione e pubblicita', partecipazione a fiere ed eventi internazionali, iniziative di informazione sui regimi di qualita', studi di mercato e analisi dei risultati delle azioni promozionali.

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(RADIOCOR) 10-05-26 11:41:40 (0176)FOOD,PA 5 NNNN