Puglia: oltre 5,7 mln per promozione in mercati extra Ue settore vitivinicolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Regione Puglia da' il via a un'ulteriore misura strategica per l'internazionalizzazione del comparto vitivinicolo: e' stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo relative a progetti regionali e multiregionali nell'ambito dell'intervento settoriale 'Promozione sui mercati dei Paesi Terzi' - campagna 2026/2027. L'iniziativa si inserisce nel quadro della misura 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' dell' OCM Vino e rappresenta un'opportunita' concreta per sostenere la competitivita' dei vini pugliesi sui mercati extra UE, favorendo l'apertura di nuovi sbocchi commerciali e il consolidamento di quelli esistenti. Le risorse disponibili sono destinate ai progetti promossi da imprese pugliesi per un importo complessivo di 5.234.946,99 euro, e ai progetti multiregionali, ovvero in partnership con realta' di altre regioni pari a 500.000 euro. I contributi, erogati direttamente da AGEA, possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un finanziamento massimo di 1 milione di euro per progetto.

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