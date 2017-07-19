Puglia: ok Regione al subentro di FS Sud Est Srl nelle Ferrovie del Sud Est

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - La giunta regionale pugliese ha dato il via libera al subentro di FS Sud Est Srl nei contratti e negli investimenti di Ferrovie del Sud Est. Il provvedimento giunge a valle di studi e approfondimenti che hanno interessato diverse vicende intercorse negli ultimi mesi: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sul contributo statale da 70 milioni di euro, il percorso di ristrutturazione del debito e la sua omologazione, insieme alle diverse posizioni emerse nel settore del trasporto pubblico e nelle sedi istituzionali nazionali ed europee. E' dentro questo contesto che la Regione Puglia, con delibera approvata dalla Giunta, ha scelto di autorizzare il subentro della nuova societa', costituita a fine gennaio 2026, chiamata a ereditare l'intero ramo operativo.

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